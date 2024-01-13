توترات البحر الأحمر ترفع أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أسبوعياً، ما أدّى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

وخلال الأسبوع الماضي، سجّلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.18 بالمئة، لتصل إلى 2049.06 دولار للأونصة. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة “أواندا”، إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة “يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط المتحرّك لمدة 50 يوماً البالغ 2015 دولاراً”.

ووفق “سكاي نيوز عربية” نفّذت طائرات حربية وسفن وغوّاصات أمريكية وبريطانية عشرات الهجمات على أنحاء اليمن خلال الليل رداً على مهاجمة قوات جماعة الحوثي حركة الشحن في البحر الأحمر، وهو ما يوسّع رقعة الصراع الناجم عن حرب إسرائيل على غزة في أنحاء المنطقة.