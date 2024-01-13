الاقتصاد

انخفاض سعر صرف الدولار واليورو مقابل سعر الروبل في البنك المركزي الروسي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل في تعاملات اليوم وفق البنك المركزي الروسي بمقدار 65 كوبيكاً، أي بنسبة 0.74%، وأصبح سعر الدولار 88.13 روبلاً. كما انخفض سعر صرف اليورو بمقدار 79 كوبيكاً، بنسبة 0.81%، ليصبح عند 96.75 روبلاً.

ومنذ بداية يناير الجاري، انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 1 روبل و56 كوبيكاً. وانخفض سعر صرف اليورو بمقدار 2 روبل 44 كوبيكاً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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