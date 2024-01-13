سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم، السبت، عند مستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع بنحو 80 جنيها على مدار تعاملات أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2163 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2781 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3245 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3709 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 25960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2049 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 20.15 دولار، بنسبة 0.99% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.