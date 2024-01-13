شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أرباح البورصة المصرية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 33.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند مستوى 1.780 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.9%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.67%، محققًا 25519.25 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 4.89%، ليصل إلى 5955.56 نقطة.

بينما أضاف مؤشر (إيجي إكس 100) نحو 4.02% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 8479.36 نقطة.

إجمالي قيمة التداول

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 321.3 مليار جنيه.

فيما بلغت كمية التداول نحو 5.267 مليارات ورقة مُنفذة على 554 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.