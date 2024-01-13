شكرا لقرائتكم خبر عن الكيلو يصل 250 ريالًا.. إقبال مبكّر على سوق الفقع بطريف والان نبدء بالتفاصيل

سوق#الفقع بـ #حفر_الباطن ينتعش بعد بداية ظهوره بشمال #المملكة والأسعار تصل لـ 1700 ريال https://t.co/YgkGkR5ptE pic.twitter.com/KQL4ehDq8d— صحيفة اليوم (@alyaum) سوق #الفقع بـ #حفر_الباطن ينتعش بعد بداية ظهوره بشمال #المملكة والأسعار تصل لـ 1700 ريال https://t.co/YgkGkR5ptE pic.twitter.com/KQL4ehDq8d — صحيفة اليوم (@alyaum) January 24, 2023

سوق الفقع بطريف

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الدمام - شريف احمد - شهد سوق الفقع "الكمأ" بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه بكيمات متوسطة مع بوادر الربيع وظهوره مبكراً هذا العام في صحاري المنطقة، وذلك في سوق خصصته بلدية المحافظة.ويحظى السوق بعدد من أنواع "الفقع" الذي يُجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 250 ريالًا.يتوقع أن تشهد أسواق منطقة الحدود الشمالية خلال الأسابيع القليلة القادمة وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوتة وتنافسية.