سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 14-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد الموافق 14-1-2024، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

شهد سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.