الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك المصرية، عند آخر مستوياته يوم الخميس الماضي.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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