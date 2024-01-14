شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك المصرية، عند آخر مستوياته يوم الخميس الماضي.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.