سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-1-2024

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2173 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2794 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3260 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3726 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وعالميا، ارتفع سعر الذهب إلى نحو 2049 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة، بزيادة 20.15 دولار، بنسبة 0.99% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.