شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 162 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 12060 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.706 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 336.007 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.276 تريليون ريال.انخفضت أسهم 162 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 60، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، والباحة، والعقارية، والإعادة السعودية، والتعاونية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أسترا الصناعية، وتهامة، وبوان، ووفرة، والدواء، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 24721 نقطة، وبتداولات بلغت 14.137 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 835.712 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.835 مليار ريال.وانخفضت أسهم 42 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت أسهم 15، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.