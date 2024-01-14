شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأحد يسجل 3275 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع طفيف في تعاملات اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3275 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

ونستعرض أسعار الذهب الآن فى السوق، وسجل جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 3743 جنيها، والذهب عيار 18 يسجل 2807 جنيهات، والذهب عيار 21 يسجل 3275 جنيها، والجنيه الذهب 26200 جنيه.

شعبة الذهب تنفي اغلاق السوق ونفت شعبة الذهب في بيان لها ما اشيع علي بعض المواقع من غلق للصاغة ومنع أصحاب المحلات أو المستهلكين من الوصول لمحالهم كما نؤكد انتظام عملية البيع والشراء.

كما تؤكد الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية لجموع المستهلكين سلامة مدخراتهم من الذهب فلا يوجد بأي شكل من الأشكال ما قد يعيق حركة البيع او الشراء ، ولزم التوضيح لما قد تشكله مثل هذه الإشاعات من خلق حالة من التوتر بالأسواق أو بين المستهلكين.