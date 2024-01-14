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شكرا لقرائتكم خبر عن بـ15 مليار ريال.. 95 % مبيعات الوحدات السكنية في «ضاحية خزام» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت "ضاحية خزام" إحدى أكبر الضواحي العمرانية التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان وتقع شمال مدينة الرياض , إقبالًا كبيرًا على شراء وحداتها السكنية، وتجاوزت نسبة مبيعات الوحدات السكنية في الضاحية ما يقارب 95% من مجمل الوحدات السكنية المطروحة بقيمة تخطت 15 مليار ريال.
كشفت الأرقام الرسمية عن بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعاً سكنياً تقع في الضاحية التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع، وذلك خلال فترة وجيزة من الإعلان عن هذه المشاريع التي كان آخرها مشروع "أسس هاوسنق مرسية" في شهر أغسطس من العام الماضي.
ويعكس الإقبال الذي شهدته المشاريع السكنية في الضاحية قدرات الشركة الوطنية للإسكان على تطوير ضواحٍ عمرانية رائدة، واهتمامها بكامل تفاصيل ومراحل المشاريع السكنية بالإضافة إلى تميز هذه المشاريع بمقومات جودة الحياة ليجد فيها السكان جميع المتطلبات الأساسية والأنشطة بأسلوب مبتكر.
وتقدم "ضاحية خزام" تجربة استثنائية لساكنيها، كما تتميز بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري.
وتتسم بيئتها بمزايا فريدة تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، وتُقدم نموذجاً للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية، لتخلق بها نظام حياة متكامل يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.
وفي الضاحية التي تتجاوز مساحتها 30 مليون متر مربع تغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية.
ويصل نصيب الفرد منها إلى 26 متر مربع وهذا يواكب المستهدف من برنامج السعودية الخضراء، إضافة إلى وجود " حديقة خزام" التي تعتبر ثاني أكبر حديقة في الرياض بعد حديقة الملك سلمان بمساحة تتخطى 4.5 ملايين متر مربع، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة.
وتهدف الوطنية للإسكان من خلال بناء ضواحي ومجتمعات عصرية إلى تغيير نمط العيش في المجمعات السكنية بنموذج شراكة تكاملية مع نخبة من المطورين العقاريين محليًا ودوليًا، لتوفّر خيارات سكنية على مستوى راقٍ ومستدام.
ولا يقتصر دورها على تسليم هذه الوحدات السكنية، بل تهتم بإيجاد نمط حياة متكامل واستمرار تفعيل جودة الحياة عبر إقامة الأنشطة المجتمعية، وهذه هي العلامة الفارقة بمجتمعات الوطنية للإسكان.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان التي تعتبر أكبر شركات التطوير العقاري وقائدة التحوّل في القطاع، تُتيح للمواطنين التعرف على مشاريعها الواقعة في الضواحي أو المجتمعات داخل مناطق المملكة من خلال الموقع الرسمي للوطنية للإسكان.
وتقدم الشركة خيارات سكنية متنوعة في وجهات عمرانية متكاملة تجعل رفاهية الأفراد والأسر في مقدمة أولوياتها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
19 ألف وحدة سكنية
كشفت الأرقام الرسمية عن بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعاً سكنياً تقع في الضاحية التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع، وذلك خلال فترة وجيزة من الإعلان عن هذه المشاريع التي كان آخرها مشروع "أسس هاوسنق مرسية" في شهر أغسطس من العام الماضي.
ويعكس الإقبال الذي شهدته المشاريع السكنية في الضاحية قدرات الشركة الوطنية للإسكان على تطوير ضواحٍ عمرانية رائدة، واهتمامها بكامل تفاصيل ومراحل المشاريع السكنية بالإضافة إلى تميز هذه المشاريع بمقومات جودة الحياة ليجد فيها السكان جميع المتطلبات الأساسية والأنشطة بأسلوب مبتكر.
تجربة استثنائية
وتقدم "ضاحية خزام" تجربة استثنائية لساكنيها، كما تتميز بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري.
وتتسم بيئتها بمزايا فريدة تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، وتُقدم نموذجاً للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية، لتخلق بها نظام حياة متكامل يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.
30 مليون م2
وفي الضاحية التي تتجاوز مساحتها 30 مليون متر مربع تغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية.
ويصل نصيب الفرد منها إلى 26 متر مربع وهذا يواكب المستهدف من برنامج السعودية الخضراء، إضافة إلى وجود " حديقة خزام" التي تعتبر ثاني أكبر حديقة في الرياض بعد حديقة الملك سلمان بمساحة تتخطى 4.5 ملايين متر مربع، كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة.
وتهدف الوطنية للإسكان من خلال بناء ضواحي ومجتمعات عصرية إلى تغيير نمط العيش في المجمعات السكنية بنموذج شراكة تكاملية مع نخبة من المطورين العقاريين محليًا ودوليًا، لتوفّر خيارات سكنية على مستوى راقٍ ومستدام.
ولا يقتصر دورها على تسليم هذه الوحدات السكنية، بل تهتم بإيجاد نمط حياة متكامل واستمرار تفعيل جودة الحياة عبر إقامة الأنشطة المجتمعية، وهذه هي العلامة الفارقة بمجتمعات الوطنية للإسكان.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان التي تعتبر أكبر شركات التطوير العقاري وقائدة التحوّل في القطاع، تُتيح للمواطنين التعرف على مشاريعها الواقعة في الضواحي أو المجتمعات داخل مناطق المملكة من خلال الموقع الرسمي للوطنية للإسكان.
وتقدم الشركة خيارات سكنية متنوعة في وجهات عمرانية متكاملة تجعل رفاهية الأفراد والأسر في مقدمة أولوياتها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.