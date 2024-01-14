شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين اتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع اتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم برعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وقام بالتوقيع على المذكرة من جانب اتحاد المصارف العربية الأمين العام للاتحاد الدكتور وسام حسن فتوح، وعن المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية المدير العام المستشار هاني محمد الحمدان.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والتجارب والدراسات في المجالات القانونية والقضائية، وتعزيز طرح البرامج التدريبية النوعية والتخصصية في المجالات المصرفية، إضافة إلى تبادل المناهج والبرامج والمواد العلمية.