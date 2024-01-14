15 شركة سعودية

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- بواسطة أيمن الوشواش - متخصصة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات شاركت في الدورة (19) لمعرض «بلاستيكس 2024»، في القاهرة، بمركز مصر للمعارض الدولية، إلى جانب أكثر من 500 شركة يمثلون 50 دولة عربية وأجنبية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متخصصة في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات شاركت في الدورة (19) لمعرض «بلاستيكس 2024»، في القاهرة، بمركز مصر للمعارض الدولية، إلى جانب أكثر من 500 شركة يمثلون 50 دولة عربية وأجنبية. وتأتي مشاركة الشركات السعودية في المعرض هذا العام، للترويج لمنتجاتها البلاستيكية والمطاطية الحديثة، وتعزيز العلامة التجارية لتلك المنتجات، وتأمين نفاذها للسوق المصرية والأفريقية، وتوثيق آفاق التعاون، وتبادل الخبرات والنقاشات والآراء بشأن أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال صناعة البلاستيك والبتروكيماويات.

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