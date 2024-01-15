شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل دافوس لرئاسة وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم الاثنين، إلى مدينة دافوس السويسرية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024.
وسيناقش الوفد السعودي خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية.
إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.
إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، التي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.
وسيناقش الوفد السعودي خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية.
إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي.
مسيرة التحول والتنميةوسيسلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي جرى انجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، التي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.