شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معرض بغداد يشيد بمشاركة المملكة "ضيف الشرف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام معرض بغداد د. مصطفى العاني أن المعرض يتميز في دورته المقامة حاليًا بمشاركة المملكة العربية السعودية بصفتها ضيف الشرف التي شاركت بأكثر من 140 شركة متنوعة في مختلف المجالات.

وأوضح ، أن المعرض حظي بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 850 شركة.

ويشهد معرض بغداد الدولي في دورته 47 إقبالًا كبيرًا على مختلف فعالياته من قبل المواطنين والمستثمرين العراقيين والأجانب.

تعزيز مستوى التعاون

وعدّ العاني أن مشاركة المملكة أعطت دافعًا للشركات العربية والدولية للمشاركة في المعرض، آملًا أن ينعكس ذلك على تعزيز مستوى التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن المساحات المعرضية الداخلية تتجاوز 20 ألف متر مربع.

وأوضح أن منهاج الدورة الحالية يتضمن فعاليات عديدة منها استعراض الفرق الفلكلورية العراقية، ونشاطات ثقافية أخرى تعكس تنوع الثقافات في المجتمع العراقي.

وأعرب عن أمله في أن تكون مخرجات هذه الدورة كبيرة وواعدة للشركات العراقية والعربية والدولية على مستوى حاجة العراق للسلع، وعلى مستوى الخدمات ونقل الخبرات والتقنيات الموجودة في العالم.