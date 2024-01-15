شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 1.5 % خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات

ارتفاع التضخم على أساس شهري

الدمام - شريف احمد - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية 1.5% خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق نوفمبر 2023م، على أساس سنوي إذ سجل 1.7٪.ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.5% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية، بنسبة 9% في شهر ديسمبر 2023م، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.1٪.وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2023م، نظرا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21.0%.ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 % متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.1%، فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.5 % متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2%.وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بلغت نسبته 1% متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 77.1%، وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 0.8 %، متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%.من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.2 %، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.9 وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.2 %، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%.وانخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.3 %، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.5%.وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر ديسمبر 2023م ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2023م.وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.7 %، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.8%.وارتفعت أسعار كل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.4% وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4%.ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3% وقسم النقل بنسبة 0.4% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3% وقسم الصحة بنسبة %0.2% وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%,من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات: التعليم، ومنتجات التبغ، أي تغير نسبي يذكر في شهر ديسمبر 2023.