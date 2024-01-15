شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع رهانات خفض الفائدة.. واليوان يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.