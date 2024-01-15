شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدقيق في السعودية.. وارتفاع الأرز خلال شهر #عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدقيق في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفعت أسعار الأرز.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر دقيق القمح المحلي الأسمر 3.2 ريال في ديسمبر الماضي، منخفضا بنسبة 1.3% على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 7.1% على أساس سنوي.

وبلغ سعر الدقيق المحلي الأبيض، (2 كجم) 4.91 ريال، منخفضا بنسبة 2.2%، على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي. سعر الأرز في السعودية

سجل سعر الأرز البسمتي الأبيض في شهر ديسمبر الماضي، 99.71 ريال، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 7.2% على أساس سنوي.

وبلغ سعر الأرز المزة الهندي (10 كجم) في شهر ديسمبر الماضي نحو 82.03 ريال، مرتفعا بنسبة 1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 7.9% على أساس سنوي.

وسجل سعر الذرة الحلوة (340 جم) في شهر ديسمبر الماضي نحو 6.12 ريال، منخفضا بنسبة 0.5%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بينما بلغ سعر الشعيرية (250 جم) 5.85 ريال، منخفضا بنسبة 0.5% على أساس شهري وسنوي.

وبلغ سعر المكرونة (500 جم) في شهر ديسمبر 2023، نحو 6 ريالات، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، في حين ارتفع بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

وسجل سعر الشوربة العلب الشوفان (500 جم)، في شهر ديسمبر الماضي نحو 10.02 ريال، مرتفعا بنسبة 4.4%، و2.9% على أساس شهري وسنوي، على التوالي.

وبلغ سعر الخبز الأبيض المفرود (4 أرغفة)، 1.1 ريال، مستقرا على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي.