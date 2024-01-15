شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع وسط تجدد رهانات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي للفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتستقر فوق مستوى 2050 دولارا بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2056.20 دولار للأوقية بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر مكسب يومي منذ 12 ديسمبر.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2060.10 دولار.وبشكل عام، يراهن المتعاملون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 166 نقطة أساس هذا العام، وهذا أعلى من رهانات صباح الجمعة البالغة 150 نقطة أساس.ووفقا لتطبيق قياس احتمالية تغير أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون بنسبة 79 % أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في مارس.وتبعا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، قد يكسر سعر الذهب الفوري في المعاملات الفورية المقاومة عند 2060 دولارا للأوقية ويرتفع إلى نطاق 2071 دولارا - 2079 دولارا.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 23.25 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 % إلى 911.85 دولارا، وربح البلاديوم 1 % إلى 985.46 دولارا.