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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر اللحم البقري والجملي في ديسمبر.. وارتفاع الضأن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر اللحم البقري، والجملي، في السوق السعودية في ديسمبر الماضي، على أساس شهري، بينما ارتفع سعر الضأن الطازج والمبرد المستورد.
وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر لحم البقر الطازج (1 كجم) سجل في شهر ديسمبر الماضي نحو 52.09 ريال، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 7.9% على أساس سنوي.
وفقا للنشرة فإن سعر لحم الجمل الطازج بلغ في شهر ديسمبر الماضي، نحو 54.83 ريال، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 4.6% على أساس سنوي.
وبلغ سعر لحم الضأن الطازج (1 كجم) في شهر ديسمبر 2023، نحو 65.83 ريال، مرتفعا بنسبة 1.9%، و5.2% على أساس شهري وسنوي، على التوالي.
وأفادت النشرة بأن سعر لحم الضأن المبرد المستورد بلغ في شهر ديسمبر الماضي، 55.15 ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.1%، و5.4% على التوالي.
وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر لحم البقر الطازج (1 كجم) سجل في شهر ديسمبر الماضي نحو 52.09 ريال، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 7.9% على أساس سنوي.
سعر لحم الجمل الطازج
وفقا للنشرة فإن سعر لحم الجمل الطازج بلغ في شهر ديسمبر الماضي، نحو 54.83 ريال، منخفضا بنسبة 0.1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 4.6% على أساس سنوي.
وبلغ سعر لحم الضأن الطازج (1 كجم) في شهر ديسمبر 2023، نحو 65.83 ريال، مرتفعا بنسبة 1.9%، و5.2% على أساس شهري وسنوي، على التوالي.
وأفادت النشرة بأن سعر لحم الضأن المبرد المستورد بلغ في شهر ديسمبر الماضي، 55.15 ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.1%، و5.4% على التوالي.