بيتكوين والذهب.. أكبر رهانين للمستثمرين في العام الحالي

يراهن المستثمرون منذ بداية عام 2024 وبشكل غير مسبوق على ارتفاع عملة بيتكوين المشفرة، إلى جانب رهانهم التقليدي الذي اكتسب زخماً متزايداً هذا العام على الذهب كملاذ آمن للتحوط ضد التقلبات.



ويظهر ارتباط سوقي بين الارتفاع في قيمة بيتكوين والذهب، وفقًا لتقرير حديث من شركة إدارة الأصول "فيديليتي" نشرت مجلة "كوين تيليجراف" أبرز ما جاء فيه.

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سعر بيتكوين والذهب

يحوم سعر بيتكوين خلال الوقت الراهن حول 42,891 دولار في وقت وصل فيه الذهب إلى 2049 دولارا أمريكيا للأوقية إثر زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وهو ما جعل الذهب الملاذ الآمن المفضل لكثير من المستثمرين حول العالم/ بعدما ارتفع معظم عام 2023.

ارتفاع رغم العلاقة العكسية

يُظهر تحليل شركة فيديليتي أن سعر بيتكوين منفصل عن علاقته العكسية السابقة بأسعار الفائدة بل إنه ارتفع على الرغم من زيادة الفوائد العالمية في مختلف أنحاء العالم، والتي يتبعها عادةً انخفاض الطلب على الأصول الخطرة وذلك على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.

وقالت فيديليتي إن أسعار الذهب اتبعت نفس النمط.

وذكرت محللو فيديليتي: "في العام الماضي شهدنا انفصالًا كاملاً مع استمرار أسعار الفائدة الحقيقية في الارتفاع في ظل تراجع التضخم وارتفاع عوائد سندات الخزانة مع بقاء عملة البيتكوين ثابتة ولكن بعد ذلك ارتفعت، كما أظهر الذهب أيضًا تحركًا مماثلًا في الآونة الأخيرة".

تقلبات الذهب العام الماضي

في عام 2023، شهد الذهب تقلبات كبيرة ولكن أظهر أداءً قويًا مقابل العديد من العملات بشكل عام.

وقفز سعر الذهب بالدولار الأمريكي بنسبة 14.6% في عام 2023 مع وجود اختلافات ملحوظة بين العملات.

وبينما كان أداء الأصول مدفوعًا في المقام الأول بالمخاطر السياسية وطلب البنوك المركزية إلا أنه وفي الوقت نفسه ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 156% في عام 2023.

ارتباط الذهب وبيتكوين

قالت فيديليتي: إنه من الناحية التاريخية لم تكن عملة البيتكوين مرتبطة نسبيًا بالذهب على المدى الطويل ولكنها أظهرت مؤخرًا زيادة في الارتباط حيث ارتفع كلاهما، ومن المتوقع استمرار هذا الارتباط، كما سيكون الاثنين أكبر رهانين للمستثمرين في 2024 حسب توقعها.



وتكهنت الشركة الاستثمارية بأسباب زيادة الارتباط بين السلعتين مشيرة إلى :"أن المستثمرين ربما يراقبون العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة أو حتى يتوقعون تغيرًا في أسعار الفائدة وربما يتوقع سوق بيتكوين المزيد من تسييل الديون من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل أو تخفيضات في أسعار الفائدة، ويظهر أن سعر البيتكوين لا يرتبط بشكل كبير بتضخم أسعار المستهلك بل بالتضخم في المعروض النقدي نفسه والعديد من العوامل الأخرى".

عرض بيتكوين

ويشير تحليل فيديليتي أيضًا إلى بيئة عرض أكثر تشددًا للبيتكوين حيث وصل عدد حاملي العملة المشفرة على المدى الطويل إلى أعلى مستوى على الإطلاق بنسبة 70%.

ويقول المضاربون على صعود العملات المشفرة إن عملة البيتكوين قد ترتفع إلى أكثر من 100 ألف دولار هذا العام بعدما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أول صندوق أمريكي للتداول الفوري في البورصة بالبيتكوين، رغم الانخفاض الأخير الذي منيت به بعد تلاشي الهوس بالصناديق الجديدة.

ولم تتحرك عملة البيتكوين بشكل كبير منذ القرار يوم الأربعاء، لكن المستثمرين يعتقدون أنها ستبدأ في رؤية مكاسب كبيرة في وقت لاحق من العام حيث أصبحت تأثيرات صناديق الاستثمار المتداولة - والحدث الفني القادم المعروف باسم التنصيف- أكثر تأثيراَ على تحركات العملة.

توقعات سعر إيثريوم في 2024

وبالنسبة لثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية "إيثريوم" فقد ارتفعت بنسبة 11% منذ بداية العام الجاري لتتداول عند 2530 دولار مُسجلةً أعلى المكاسب بين أكبر 10 عملات مشفرة بالقيمة السوقية خلال 2024.

وزادت رهانات المتداولين على أن الصناديق المتداولة التي تستثمر مباشرة في "إيثريوم" هي التالية في الحصول على الضوء الأخضر من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بعد موافقة الهيئة على إطلاق أول صناديق متداولة فورية لعملة "بتكوين" الأسبوع الماضي.