الاقتصاد

ارتفاع سعر «طبق البيض» في السعودية.. وانخفاض «الجبن»

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر «طبق البيض» في .. وانخفاض «الجبن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الجبن في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، فيما ارتفع سعر طبق البيض، بينما سجلت معظم أسعار الحليب ارتفاعا.
وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الجبن الشيدر سجل 6.86 ريال منخفضا بنسبة 1.3% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

سعر الجبن في السعودية


انخفض سعر الجبن الكاسات المحلي، بنسبة 1.1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي، مسجلا 20.36 ريال، في حين انخفض سعر الجبن المثلثات بنسبة 1.3% على أساس شهري، بينما ارتفع 0.6% على أساس سنوي، مسجلا 5.35 ريال.
ووفقا للنشرة، سجل سعر القشطة 6.43 ريال، منخفضا بنسبة 1.4%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي.

سعر البيض في السعودية


وسجل سعر طبق البيض المحلي ارتفاعا بنسبة 0.6% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 16.6% على أساس سنوي، مسجلا 18.86 ريال.
ارتفاع في سعر طبق البيض - مشاع إبداعي

وأفادت النشرة بأن سعر الحليب الطازج المحلي بلغ 6 ريالات (1 لتر) مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، بينما استقر على أساس سنوي.

سعر الحليب في السعودية


وسجل سعر الحليب السائل المعلب انخفاضا على أساس شهري بنسبة 0.8%، بينما ارتفع بنسبة 6.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.8 ريال.
وبلغ سعر الحليب البوردة المعلب (1.8 كجم) 87.15 ريال في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 0.3%، على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 6.8% على أساس سنوي، وسجل سعر حليب الأطفال حديثي الولادة ارتفاعا بنسبة 0.8%، و9.8%، على أساس شهري وسنوي على التوالي، ليصل إلى 44.47 ريال.
أسعار الحليب في السعودية - مشاع إبداعي

وسجل سعر اللبن الطازج المحلي، 8.54 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري، و0.7% على أساس سنوي، بينما سجل سعر اللبن الزبادي ريالين، مستقرا على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 33.3% على أساس سنوي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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