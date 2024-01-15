شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 12 صنفا من الفواكه في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

سعر الفواكه في السعودية

أسعار الفواكه خلال شهر

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 12 صنفا من الفواكه في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما تصدر اليوسفي قائمة الفواكه الأكثر انخفاضا على أساس شهري.وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر اليوسفي الباكستاني انخفض بنسبة 12.2% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مسجلا 8.68 ريال للكيلو.بلغ سعر التفاح الأحمر الأمريكي 8.55 ريال، منخفضا بنسبة 7.2% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بينما انخفض سعر التفاح الأصفر بنسبة 5.4%، و3.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 8.81 ريال.وسجل سعر الموز الشربتلي انخفاضا بنسبة 1% على أساس شهري، و7.8% على أساس سنوي، ليسجل 5.93 ريال للكيلو، بينما سجل سعر البرتقال أبو صرة المصري، 6.97 ريال، منخفضا بنسبة 11.9% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 10.5% على أساس سنوي.وبلغ سعر الحبحب (البطيخ) المحلي 2.8 ريال، مستقرا على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري.وسجل سعر الشمام المحلي انخفاضا بنسبة 2.1% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.7% على أساس سنوي، مسجلا 4.19 ريال للكيلو، في حين انخفض سعر الليمون الوسط الأفريقي بنسبة 3.5%، و7.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وبلغ سعر المنجا الباكستاني 12.43 ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 5.8% على أساس شهري، و8.3% على أساس سنوي، في حين سجل سعر التين المحلي تراجعا بنسبة 3.9% على أساس شهري، و12.8% على أساس سنوي، مسجلا 15.76 ريال للكيلو.وانخفض سعر البرقوق بنسبة 2.6% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 17.3% على أساس سنوي، مسجلا 14.52 ريال للكيلو، بينما سجل سعر الرمان الهندي انخفاضا شهريا وسنويا بنسبة 4.4%، و18.9% على التوالي.