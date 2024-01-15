شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 122 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، عند الإغلاق، اليوم، الإثنين، بنسبة 0.5%، ليصل إلى 12122 نقطة، وبتداولات بلغت، 8.668 مليار ريال.ووفقا لبيانات، تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 311.912 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.258 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 122 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 93، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، ومبكو، والدواوء، والفخارية، وكابلات الرياض، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أكوا باور، وعطاء، والغاز، وأنعام القابضة، ودار الأركان، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 24679 نقطة، وبتداولات بلغت 27.937 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.598 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.978 مليار ريال.وارتفعت أسهم 38 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.