عرض التجربة السعودية في سلامة المنتجات للمصدرين والمصنعين اليابانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرض وفد سعودي برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، بالعاصمة اليابانية طوكيو، أمس، التجربة السعودية في سلامة المنتجات للمصدّرين والمصنّعين اليابانيين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرض وفد سعودي برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، بالعاصمة اليابانية طوكيو، أمس، التجربة السعودية في سلامة المنتجات للمصدّرين والمصنّعين اليابانيين. وبحث الوفد تعزيز العلاقات التجارية، ومناقشة التحديات التي تواجه المصدرين والمصنعّين وقطاع الأعمال الياباني، وتعزيز التعاون في مجال

سلامة المنتجات. وناقش المحافظ خلال الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين في القطاعين العام والخاص، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بهدف تعزيز التجارة البينية بين البلدين، والتعاون في مجال سلامة المنتجات والمطابقة، ونقل الخبرات المعرفية النوعية في القطاعات ذات العلاقة.

وتضمنت الزيارة عقد ورشة عمل للتعريف بالتجربة السعودية في مجال سلامة المنتجات، وتفعيل التواصل مع المصنعين والمصدّرين دولياً، ورفع الوعي بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة (علامة الجودة - بطاقة كفاءة الطاقة - شهادة السيارات الكهربائية)، إسهاما في زيادة التبادل التجاري وتقليل العوائق الفنية للتجارة وتعزيز العلاقات التعاونية، والشراكة مع الجهات المناظرة والمصنعين. موضوعات الاجتماع تعزيز التعاون بين الجانبين.

التجارة البينية بين البلدين.

نقل الخبرات المعرفية النوعية.

تقليل العوائق الفنية للتجارة.

الشراكة مع الجهات المناظرة والمصنعين.

التعاون في سلامة المنتجات والمطابقة.

التعريف بالتجربة السعودية في مجال سلامة المنتجات.

التعريف بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة.

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