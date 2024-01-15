السواحة: المملكة قائد دولي في إيجاد حلول لبناء مستقبل مبتكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن المملكة قائد دولي فاعل لإيجاد حلول عالمية وابتكارية لخدمة البشرية وبناء مستقبل مبتكر.

وقال السواحة إن المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ماضية في دورها كقائد دولي فاعل ومبادر لإيجاد حلول عالمية وابتكارية، لخدمة البشرية وبناء مستقبل مترابط ومبتكر في مجالات عدة يأتي على رأسها: الصحة العامة والاستدامة والطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل، وذلك بما يتواءم مع الطموحات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أعلنت عنها المملكة.

وأضاف السواحة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية تحضيرا لمشاركة وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية خلال الفترة 15 - 19 يناير الحالي: إن رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد تمثل أعظم قصة تحول على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مستشهدا بالتحول الذي صنعته الرؤية على مستوى الاقتصاد الرقمي الذي قاد المملكة لتكون اليوم المركز المحوري للتقنية والابتكار في المنطقة كأكبر سوق للتقنية بأكثر من 43 مليار دولار، وأكبر نقطة لتمركز المواهب والقدرات الرقمية بأكثر من 354 ألف شاب وفتاة، مع نمو نوعي في تمكين المرأة في القطاع الذي يصل اليوم إلى 35%، متجاوزة متوسط الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السليكون.

وأكد الوزير أن المملكة هي القلب الاستثماري النابض لازدهار ونمو المنطقة، وقال: إن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في 2023 وضعت المملكة على قمة الهرم كأكبر دولة بالمنطقة تحصل على استثمارات متجاوزة سقف 1.3 مليار دولار، ولتستحوذ بذلك على أكثر من نصف الاستثمارات التي تم تحقيقها في المنطقة .

أبرز ما قاله السواحة: