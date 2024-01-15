المركز الصناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستثمر في مشروع بقيمة 225 مليون ريال في قطاع إنتاج البطاطس التصنيعي، الذي يسهم في تعزيز الاستثمارات في المملكة.

وأكد المركز الوطني للتنمية الصناعية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومضاعفة النمو لقطاع الصناعات الغذائية في المملكة والتكامل بين القطاع الزراعي والصناعي، مع الالتزام بالاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي، والإنتاج الغذائي المستدام في المملكة.

يذكر أن من أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في شهر أكتوبر من العام 2022م جذبت مشاريع استثمارية بقيمة 78 مليار ريال في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035م، ومن أهم القطاعات المستهدفة قطاع الدواجن وقطاع الألبان ومشتقاته وقطاع المخبوزات والحلويات وقطاع المشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تعظيم القيمة في عدد من المحاصيل الزراعية التي تمتلك المملكة مزايا نسبية في إنتاجها.