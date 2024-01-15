شكرا لقرائتكم خبر عن متأثرة بالتحذير من خفض الفائدة.. انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع عوائد السندات الحكومية، وتحذير مسؤولين في البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة مبكرًا.

فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.5%، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أوروبا، بعد أن قال كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي فيليب لين، السبت الماضي، إن الإسراع في خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم.

وبلغ العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي المؤشر القياسي في المنطقة، 2.201%. قطاع الموارد الأساسية وقاد قطاع الموارد الأساسية موجة الانخفاضات متراجعًا واحدًا%، بسبب تعرض معظم أسعار المعادن الأساسية لضغوط بفعل ارتفاع الدولار.

وخسر قطاع السلع الشخصية والمنزلية 1.1% مع تراجع سهم مجموعة الألعاب السويدية (إمبريسر) 8.8%.

كما انخفض سهم شركة لوريال لمستحضرات التجميل 4.8%، بعد أن خفض بنك يو.بي.إس تصنيفه للشركة من "شراء" إلى "محايد"، في حين تراجع سهم بنك (إتش.إس.بي.سي) 2.2%.