الاقتصاد

صور.. إيران تتطلع لرفع التبادل التجاري والاستثماري مع المملكة

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي، عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري ليصبح الأعلى حجماً بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع رئيس اتحاد الغرف حسن الحويزي، لمناقشة إعادة مسار العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل الوفود بين البلدين.
ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية - اليوم

العلاقات السعودية الإيرانية

يأتي ذلك في ظل واقع عدم وجود تبادل تجاري بين البلدين على الرغم من ضخامة تجارتهما الخارجية ، إذ بلغ حجم التبادل التجاري للسعودية، عام 2022 نحو 601.1 مليار دولار.
فيما بلغ حجم التبادل التجاري لإيران نحو 132.6 مليار دولار وهو ما يتطلب معالجة وتنشيط التبادل التجاري والتعاون في تطوير واقع التجارة البينية ونقلها لمرحلة متقدمة.
العلاقات السعودية الإيرانية - اليوم

ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية

وأكد الاجتماع على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، لفتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادلات التجارية بما يتناسب مع الفرص المتاحة، وحجم التجارة الخارجية للدولتين.
السعودية وإيران - اليوم

واتفق الجانبان على ضرورة إعادة تبادل الوفود التجارية وتنشيط التبادل التجاري، وتحقيق التكامل في القطاعات المستهدفة والاستفادة من السوق الاستهلاكية الضخمة لمصلحة إقامة شراكات ناجحة بين قطاعي الأعمال وحث المستثمرين السعوديين والإيرانيين، للاستفادة من الفرص ومميزات الاستثمار الأجنبي بكل دولة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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