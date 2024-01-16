شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك الأمريكية تصدر تعليمات بخصوص ساعات أبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الجمارك الأمريكية تعليمات جديدة بخصوص ساعات أبل.

وأشارت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى السماح لشركة أبل باستخدام ساعات معاد تصميمها لتجاوز حظر استيراد طرازين من ساعاتها الذكية. ساعات آبل ويأتي هذا بسبب نزاع على براءات الاختراع مع شركة التكنولوجيا الطبية ماسيمو.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت قرارا بحظر استيراد ساعتي أبل "سيريز9" و"ألترا2" دخل حيز التنفيذ في 26 ديسمبر كانون الأول.

لكن أبل أقنعت محكمة استئناف أمريكية بتعليق الحظر مؤقتا في اليوم التالي، واستأنفت منذ ذلك الحين بيع الساعتين في إطار طعنها على قرار حظر الاستيراد. انتهاك براءة اختراع مملوكة لماسيمو ودفعت أبل بأن إعادة التصميم المقترحة من شأنها أن تدحض، ما خلصت إليه اللجنة بأنها انتهكت براءة اختراع مملوكة لماسيمو تتعلق بتكنولوجيا تتيح للساعتين ميزة استشعار الأكسجين في الدم.

ولم تكشف أبل عن تفاصيل عملية إعادة التصميم التي قد تتضمن تحديثا لبرنامج الساعتين.

ويمكن إلغاء قرار هيئة الجمارك إذا لم توافق عليه لجنة التجارة الدولية. اتهامات ماسيمو لأبل وتتهم ماسيمو أبل باستقطاب موظفيها وسرقة تقنية التأكسج النبضي الخاصة بها ودمجها في ساعات أبل.

وتقيس هذه التقنية مدى فاعلية وصول الأكسجين إلى أجزاء الجسم البعيدة عن القلب مثل الذراع أو الساق.

وتنفي أبل الاتهام وتعتبر الإجراءات القانونية التي اتخذتها ماسيمو "مناورة لتمهيد الطريق" لطرح ساعاتها الذكية المنافسة.