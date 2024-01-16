شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أقل من 30 يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا الاثنين، مع تراجع المخاوف بشأن قلة الإمدادات مقارنة بالطلب في ذروة موسم الاستهلاك خلال فصل الشتاء، لتصل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الهولندية وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية تراجعت اليوم بنسبة 5ر8% إلى أقل من 30 يورو لكل ميجاوات/ساعة. الحرب الروسية الأوكرانية وفي حين مازالت الأسعار أعلى من ضعف مستوياتها المعتادة في فصل الشتاء قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير 2022 والذي دفع أسعار النفط في ذلك العام إلى مستويات هائلة، فإنها الآن أقل كثيرا من المستويات العالية التي سجلتها في 2022.

وسجلت أوروبا في العام الماضي احتياطيات قياسية من الغاز الطبيعي، في حين جاءت معدلات السحب منها منخفضة نسبيا نظرا لضعف النشاط الاقتصادي في القارة مما قلص الطلب على الطاقة. القطاع الصناعي وتراجع استهلاك القطاع الصناعي للطاقة عن المعدلات الطبيعية، في حين استمرت إمدادت الغاز وبخاصة الغاز الطبيعي مستقرة، رغم المشكلات الجيوسياسة وارتفاع معدلات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

ورغم أن التذبذب أصبح سمة واضحة لسوق الغاز الأوروبية، يبدو أن المتعاملين الآن يجدون أنفسهم مرتاحين لفكرة أن السوق ستظل مستقرة نسبيا حتى نهاية الشتاء.