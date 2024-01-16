#انفوجرافيك_واس | الأميرة ريما بنت بندر: مشاركة المملكة في دافوس تأتي من منطلق مكانتها ودورها الريادي في الساحة العالمية. https://t.co/whAYy6aTji #المملكة_في_دافوس #SaudiAtDavos #واس_عام pic.twitter.com/P3DZkr84NC

شكرا لقرائتكم خبر عن دور ريادي عالمي.. تفاصيل مشاركة المملكة في دافوس والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية