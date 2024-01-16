شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الصيني يضخ 760 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء 760 مليار يوان (106.84مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8% بعد أن ضخ أمس 20 مليار يوان وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، واصل سعر اليوان الصيني تراجعه أمام الدولار في التعاملات اليوم وانخفض بمقدار 50 بيب صيني إلى 7.1134 يوان مقابل 7.1084 يوان لكل دولار أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.