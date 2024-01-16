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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأسمنت في السعودية خلال ديسمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأسمنت في السوق السعودي بينما انخفضت 3 فئات من الخرسانة في شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري.
ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر الأسمنت الأسود (50 كجم) 14.83 ريال، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، و0.6% على أساس سنوي.
وبحسب النشرة فإن سعر الأسمنت الأبيض سجل في شهر ديسمبر الماضي نحو 37.25 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2%، على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 3.4% على أساس سنوي.
سجل سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) في شهر ديسمبر 2023، نحو 210.7 ريال، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وسجل سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) 188.61 ريال، منخفضا بنسبة 0.7%، و6.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.
وبلغ سعر الخرسانة (عادي 350 ك)، 197.95 ريال للمتر المكعب، منخفضا بنسبة 0.9%، و7% على أساس شهري وسنوي على التوالي، فيما سجل سعر الخرسانة (عادي 250 ك) 179.35 ريال، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري، و6.2% على أساس سنوي.
وسجل سعر الرمل الأبيض 61.53 ريال، منخفضا بنسبة 0.8% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع سعر الرمل الأحمر بنسبة 1.8%، و5.7% على أساس شهي وسنوي على التوالي مسجلا 27.8 ريال.
وبلغ سعر البلوك الأسود (مقاس 15 سم) 1666.9 ريال لـ(1000 حبة)، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وبلغ سعر البلوك الأسود (مقاس 20 سم) 1722.28 ريال، مرتفعا بنسبة طفيفة قدرها 0.03% على أساس شهري، فيما تراجع بنسبة 5.2% على أساس سنوي.
ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر الأسمنت الأسود (50 كجم) 14.83 ريال، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، و0.6% على أساس سنوي.
وبحسب النشرة فإن سعر الأسمنت الأبيض سجل في شهر ديسمبر الماضي نحو 37.25 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2%، على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 3.4% على أساس سنوي.
سعر الخرسانة في السعودية
سجل سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) في شهر ديسمبر 2023، نحو 210.7 ريال، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وسجل سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) 188.61 ريال، منخفضا بنسبة 0.7%، و6.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.
وبلغ سعر الخرسانة (عادي 350 ك)، 197.95 ريال للمتر المكعب، منخفضا بنسبة 0.9%، و7% على أساس شهري وسنوي على التوالي، فيما سجل سعر الخرسانة (عادي 250 ك) 179.35 ريال، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري، و6.2% على أساس سنوي.
وسجل سعر الرمل الأبيض 61.53 ريال، منخفضا بنسبة 0.8% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع سعر الرمل الأحمر بنسبة 1.8%، و5.7% على أساس شهي وسنوي على التوالي مسجلا 27.8 ريال.
وبلغ سعر البلوك الأسود (مقاس 15 سم) 1666.9 ريال لـ(1000 حبة)، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وبلغ سعر البلوك الأسود (مقاس 20 سم) 1722.28 ريال، مرتفعا بنسبة طفيفة قدرها 0.03% على أساس شهري، فيما تراجع بنسبة 5.2% على أساس سنوي.