شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأسمنت في السعودية خلال ديسمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

سعر الخرسانة في السعودية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأسمنت في السوق السعودي بينما انخفضت 3 فئات من الخرسانة في شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري.ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر الأسمنت الأسود (50 كجم) 14.83 ريال، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري، و0.6% على أساس سنوي.وبحسب النشرة فإن سعر الأسمنت الأبيض سجل في شهر ديسمبر الماضي نحو 37.25 ريال، مرتفعا بنسبة 0.2%، على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 3.4% على أساس سنوي.سجل سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) في شهر ديسمبر 2023، نحو 210.7 ريال، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وسجل سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) 188.61 ريال، منخفضا بنسبة 0.7%، و6.1% على أساس شهري وسنوي على التوالي.وبلغ سعر الخرسانة (عادي 350 ك)، 197.95 ريال للمتر المكعب، منخفضا بنسبة 0.9%، و7% على أساس شهري وسنوي على التوالي، فيما سجل سعر الخرسانة (عادي 250 ك) 179.35 ريال، منخفضا بنسبة 0.4% على أساس شهري، و6.2% على أساس سنوي.وسجل سعر الرمل الأبيض 61.53 ريال، منخفضا بنسبة 0.8% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 0.9% على أساس سنوي، فيما ارتفع سعر الرمل الأحمر بنسبة 1.8%، و5.7% على أساس شهي وسنوي على التوالي مسجلا 27.8 ريال.وبلغ سعر البلوك الأسود (مقاس 15 سم) 1666.9 ريال لـ(1000 حبة)، مرتفعا بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وبلغ سعر البلوك الأسود (مقاس 20 سم) 1722.28 ريال، مرتفعا بنسبة طفيفة قدرها 0.03% على أساس شهري، فيما تراجع بنسبة 5.2% على أساس سنوي.