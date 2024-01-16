شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. ارتفاع الدولار وتراجع اليورو مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 52.5 كوبيك ليصل إلى 88.12 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 30 كوبيك ليصل إلى 95.7 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 0.05 كوبيك ليصل إلى 12.1344 روبل.

