الاقتصاد

إطلاق دليل تأسيس مراكز الابتكار التجاري لدعم رواد الأعمال

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الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" دليل تأسيس مراكز الابتكار التجاري، وذلك خلال لقاء مراكز الابتكار التجاري الذي نظمته في مركز ريادة الأعمال الرقمية "كود".
ويهدف الدليل إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في فهم الخطوات اللازمة لإنشاء مراكز الابتكار، لما لها من أهمية في زيادة رأس مال الشركات الناشئة وتحفيز المبدعين للاستثمار في مشاريعهم الريادية، إلى جانب تقديم منتجات وحلول ابتكارية تسهم في حل بعض التحديات التي قد تواجه المستفيدين.

قصص نجاح


يتضمن الدليل مجموعة من قصص النجاح للجهات المحلية والعالمية في مجال إنشاء مراكز الابتكار، التي أسهمت في تأسيس الشركات الناشئة ودخولها إلى السوق، مما يسهم في خلق وظائف جديدة في السوق، من خلال توفير الأدوات والتقنيات اللازمة، والتدريب والتطوير وتقديم الاستشارات والإرشاد.

,يمكن للراغبين بالاستفادة من الخدمات المقدمة زيارة موقع بوابة منظومة الابتكار التجاري الوطنية "فكرة".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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