أفكار التجارة الإلكترونية.. ورشة لتطوير أعمال أصحاب المتاجر

الدمام - شريف احمد - نظمت غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التجارة الإلكترونية، ورشة عمل بعنوان "التجارة الإلكترونية نماذج وأفكار"، بحضور كبير للمهتمين وشباب وشابات الأعمال، بمقر الغرفة.

وناقشت الورشة، أهمية التجارة الإلكترونية وازدهارها حول العالم، وطرق ووسائل تطوير أعمال أصحاب المتاجر الالكترونية، وفرص وتقنيات تعزيز دورها في تطوير الأعمال وتنميتها، وتوسعة نشاطاتها، وزيادة المبيعات وتحقيق الأرباح، وضرورة توثيقها لدى "منصة الأعمال" المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة.

وقال مقدّم الورشة المدرب ومرشد التجارة الإلكترونية حسين الحاجي، إن امتلاك متجر إلكتروني لم يُعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لأي نشاط تجاري أو خدمة، لدورها في زيادة المبيعات وجني الأرباح، مبيّنًا أنه في 2022، سجلت التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا بقيمة 123 مليار ريال، مقابل 74 مليار ريال في 2021، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.وتأتي الورشة ضمن سلسلة لقاءات وورش تنفذها اللجنة في إطار رسالتها وأهدافها لنشر وتأصيل ثقافة وممارسات التجارة الإلكترونية، والتعريّف بتطبيقاتها واستخداماتها ودورها في تسريّع التطور والابتكار والنمو، ودعم كفاءة الأعمال وخلق الفرص الواعدة لروّاد الأعمال وتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030.وأكد الحاجي أن التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم الوسائل التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.