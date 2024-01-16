شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط "داو جونز".. "وول ستريت" تفتح منخفضة بقيادة آبل وتسلا والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الثلاثاء، بقيادة شركتي تسلا وآبل، وذلك في ظل تقييم المستثمرين تقارير الأرباح المتباينة الصادرة عن بنكي جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، بحثا لاستنباط دلائل عن مدى قوة أسواق رأس المال وإبرام الصفقات.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 99.44 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 37493.54 نقطة.انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.48 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 4772.35 نقطة.ونزل المؤشر ناسداك المجمع 64.50 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 14908.26 نقطة.