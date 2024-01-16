الاقتصاد

هبوط "داو جونز".. "وول ستريت" تفتح منخفضة بقيادة آبل وتسلا

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اليوم - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط "داو جونز".. "وول ستريت" تفتح منخفضة بقيادة آبل وتسلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الثلاثاء، بقيادة شركتي تسلا وآبل، وذلك في ظل تقييم المستثمرين تقارير الأرباح المتباينة الصادرة عن بنكي جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، بحثا لاستنباط دلائل عن مدى قوة أسواق رأس المال وإبرام الصفقات.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 99.44 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 37493.54 نقطة.
بورصة وول ستريت - رويترز

بورصة وول ستريت

انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.48 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 4772.35 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 64.50 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 14908.26 نقطة.
مؤشرات وول ستريت - أرشيفية اليوم
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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