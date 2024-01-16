شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير الطاقة.. شراكة استراتيجية بين "اللجين" و"بازل العالمية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وُقعت اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية في مقر وزارة الطاقة، بين شركة اللجين وشركة بازل العالمية القابضة (التابعة لشركة ليندل - بازل للصناعات القابضة).

الاتفاقية تقضى ببيع حصة في مجمع شركة اللجين الوطنية للصناعة (شركة تحت التطوير) تمثل 35% من رأس مال الشركة التي تعمل على تطوير مجمع بتروكيماويات، تبلغ تكاليفه الاستثمارية نحو 7 ونصف مليارات ريال سعودي.

ويسهم ذلك في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، عبر تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المتحققة من القطاع،

كما يسهم المشروع في إنتاج مركبات بلاستيكية نوعية ومتخصصة تدعم خطط توطين صناعة السيارات وصناعات الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأنابيب الصناعية والبطاريات والصناعات الإنشائية المحلية. مشروع شركة اللجين وتأتي هذه الشراكة بعد موافقة وزارة الطاقة في وقت سابق على تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مشروع شركة اللجين الجديد، الذي يشمل مصنعًا لإنتاج البروبلين، ومصنعًا لإنتاج البولي بروبلين.

إضافة إلى مجمع لإنتاج مركبات ومواد متخصصة من مادة البولي بروبلين لأول مرة يجري إنتاجها في المملكة، والمتضمن أيضًا ربط وحدتي الانتاج في شركة ناتبت مع مشروع الشركة الجديد لرفع مستوى الموثوقية وكفاءة الإنتاج وتحسين اقتصاديات المشروعين. تسويق وبيع المنتجات ووقعت الشركتان أيضًا اتفاقية تدخل بموجبها شركة بازل كشريك استراتيجي في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بنسبة تبلغ 35% من رأس مال الشركة بقيمة 1.87 مليار ريال سعودي.

كما تضمنت الشراكة توقيع اتفاقية الإسهام بين الشريكين، واتفاقية تسويق وبيع المنتجات، واتفاقية تخصيص المنتجات، واتفاقية إدارة المشروع الجديد، واتفاقية إدارة التكاليف الداخلية الخاصة بالمشروع الجديد.