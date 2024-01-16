6 توجهات تشكل تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد تقرر «توجهات الاقتصاد الرقمي» لعام 2024 ستة توجهات من المتوقع أن تشكل تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الرقمي.وأوضحت منظمة التعاون الرقمي في تقريرها الأول حول توجهات الاقتصاد الرقمي لعام 2024، أن التوجهات الستة تعد عوامل محورية في تطور وتحول المشهد الرقمي، مشيرة إلى أن هذه التوجهات هي: الذكاء الاصطناعي (AI)، واقتصاد الثقة (Trust Economy)، والواقع الرقمي (Digital Reality)، والأمن السيبراني (Cybersecurity)، والأنظمة البيئية الذكية (Smart Ecosystems)، والاقتصاد الأخضر (Green Economy).

مستقبل الاقتصاد

وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى «يعرض تقرير توجهات الاقتصاد الرقمي لعام 2024 الصادر عن منظمة التعاون الرقمي، وجهة النظر حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ يقدم إرشادات لتبني التوجهات الستة المهمة في الاقتصاد الرقمي، متضمنا الإجراءات والإرشادات الموصى بها لأصحاب المصلحة عبر النظام البيئي العالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن توفير فرصة قيمة لكل من يطمح إلى المساهمة في نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام».

207 مليارات دولار

وأضافت «إنه من المتوقع أن يكون لكل توجه تأثير اجتماعي واقتصادي يُسهم في التحول الرقمي خلال العقد المقبل، حيث تشير التوقعات فيما يخص الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التوجهات التي ستغير قواعد الاقتصاد الرقمي، إلى أنه سيحقق قيمة سوقية بمقدار 207 مليارات دولار بحلول 2030، وهذا التوقع مبني على توجه القطاعين العام والخاص إلى استخدام الذكاء الصناعي لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة».

طفرة تكنولوجية

وذكرت اليحيى أنه بالتوازي، من المرتقب أن تشهد التكنولوجيا الخضراء طفرة مماثلة، بتسجيل نمو في حجم سوقها ليصل إلى 83 مليار دولار بحلول 2032، مما ينعكس بشكل كبير على تقدم الاقتصاد الأخضر. فيما ينتظر أن يبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

تقديم توصيات

ويقدم التقرير التوصيات لأصحاب المصلحة المختلفين لكل من التوجهات الستة، وفق محاور عديدة مثل: توجيه طرق تنفيذ التقنيات الرقمية، واستهداف الأولويات العالمية، وتطبيق الحوكمة المناسبة لتبني كل توجه، وإعادة تحديد أولويات القطاع الخاص للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي.

فعلى سبيل المثال، يوصي التقرير في توجه الذكاء الاصطناعي بإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من قبل القطاع العام، مع وضع أطر تنظيمية مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول. كما يحث القطاع العام على التعاون مع القطاع الخاص في تحديد أولويات الاستثمارات في المهارات الرقمية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وتبني معايير الشفافية والمسؤولية.

مشاركة مستمرة

وبالتوازي، يوصي التقرير القطاع الخاص بالمشاركة المستمرة مع الهيئات التنظيمية، لضمان توافق الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي مع احتياجات الابتكار والأعمال. كما يحث على تعزيز ثقافة «التعاون» في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال اتحادات بحثية ومنصات خدمات مشتركة؛ وإعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات ومعايير الاستدامة.

تعزيز التعاون

وفي ذات السياق، يوصي التقرير المنظمات الدولية، بتعزيز التعاون العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الأكاديميين، وقادة الصناعة، والمنظمات غير الحكومية، على الانضمام إلى المنتديات الدولية لبناء الشراكات والعمل على معايير موحدة للذكاء الاصطناعي.

رؤى مستقبلية

ويستند تقرير «توجهات الاقتصاد الرقمي» لعام 2024 إلى منهجية حديثة تركز على البحوث الأولية والثانوية لجمع التوجهات وتحليلها، وتقدم التوصيات الاستراتيجية المبنية على الرؤى المستقبلية.

ويهدف التقرير إلى تقديم نظرة مستقبلية عن توجهات الاقتصاد الرقمي، وعوامل التمكين الداعمة لها، متضمنا التوصيات التي تمكن صناع القرار من تحديد فرص النمو الرقمي الرئيسة، واكتساب منظور حول التقنيات الناشئة المستدامة وتطبيقاتها.

ويعد التقرير مصدرا قيما لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص والعام والمدني، حيث يقدم رؤى قابلة للتنفيذ وقائمة على البيانات حول أبرز التوجهات الرقمية لعام 2024.

6 توجهات: