الإبراهيم يجتمع مع مدير جنرال كاتاليست

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، مع الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال كاتاليست هيمانت تانيجا، آلية المواءمة بين الاستثمار واستخدام التقنيات الناشئة لتوفير فرص تقنية جديدة لضمان سرعة التنويع الاقتصادي في المملكة.

جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في مدينة دافوس السويسرية المنعقد خلال الفترة 15 - 19 يناير الحالي.

من جهتها أعربت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على اختيارها ضمن وفد المملكة المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تحت رئاسة سمو وزير الخارجية.

وأكدت أن مشاركة المملكة في منتدى دافوس لهذا العام تأتي من منطلق مكانتها ودورها الريادي في الساحة العالمية وعلى جميع الأصعدة.

وقالت الأميرة ريما «إن المملكة حققت في ظل رؤية رؤيتها 2030، إنجازات في مختلف المحافل الدولية، ورسمت نهجا جديدا لسياستها الخارجية، وانعكس دورها الريادي في المنطقة والعالم.

وتطلعت للإسهام في نجاح مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، من خلال مناقشة الرؤى وتبادل الأفكار في مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها العالم، والاستفادة من التجارب والدروس عبر ما حققته المملكة من إنجازات في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والمناخية، والتقنية والابتكارية، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها المملكة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤيتها 2030، التي باتت تجني ثمارها.