شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. أسعار النفط تتحول إلى الانخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت أسعار النفط للانخفاض اليوم الثلاثاء، مع موازنة المستثمرين بين تأثير التوتر في الشرق الأوسط من جهة، وارتفاع الدولار وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية من جهة أخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا بما يعادل 0.59% تقريبًا لتبلغ 77.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1532 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع العقد أكثر من دولار عن سعر تسويته أمس الاثنين. التوتر في الشرق الأوسط وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتًا بما يعادل 1.24% عن يوم الجمعة ليسجل 71.78 دولار للبرميل، وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة بسبب عطلة رسمية أمس الاثنين.

وقال كريج إيرلام، محلل في شركة أواندا: "أسواق النفط لا تزال تتأثر بالتوتر في الشرق الأوسط، لكن السيناريو الأساسي يشير إلى عدم حدوث اضطرابات كبيرة في تدفقات النفط".

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة في مجال النفط: "في ظل غياب التأثير الفعلي والملموس على إنتاج النفط، ستظل الأسعار ضمن النطاق الحالي بين 72 و82 دولارًا".