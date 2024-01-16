بسبب أزمة الدولار.. وسائل إعلام: 3 بنوك توقف السحب النقدي خارج مصر من «كريدت كارد»

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت 3 بنوك عاملة في السوق المصري وقف خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" بداية من العام الجاري، بسبب ضغوط نقص النقد الأجنبي ومنها الدولار، بحسب ما ذكر موقع "مصراوي".

وبحسب بيانات منشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك، فقد حظر بنك البركة والمصري الخليجي "EGBANK " والإمارات دبي الوطني السحب مصر النقدي من ماكينات "ATM" باستخدام الـ"كريدت كارد" خارج مصر، مع استمرار خدمة الشراء الإلكتروني لدى التجار أو المواقع الإجنبية على الإنترنت بحدود تتباين من كارت إلى آخر حسب نوعه وسياسة كل بنك.

وأشار الموقع إلى أن البنوك تواجه حاليا شحا من نقص النقد الأجنبي خلال آخر عامين وانتشار السوق السوداء للدولار وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاستيراد بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة خلال النصف الأول من 2022 تم تمويلها من القطاع المصرفي على أثر التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وتسببت أزمة نقص النقد الأجنبي في وقف كافة البنوك بطاقات الخصم المباشر "دبت" ومسبقة الدفع خارج مصر سواء للسحب النقدي أو الشراء، قبل أن تضع البنوك قيودا جديدة على استخدام بطاقات "كريدت كارد" للسحب والشراء النقدي داخل وخارج مصر.

وتضمنت قيود الكريدت كارد وقف البنوك البطاقات المصدرة حديثا من التعاملات الدولية لمدة تصل إلى 6 شهور، حيث خفض حدود الدفع الإلكتروني على مواقع أجنبية داخل مصر بما لا يزيد عن 250 دولار شهريا كحد أقصى، مع إلزام العملاء تقديم المستندات الخاصة بالسفر عقب استخدامهم حدود الكارت خارج مصر خلال 90 يوما.

كما قلل مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر حدود الشراء الإلكتروني من مواقع أجنبية داخل مصر إلى 50 دولارا كحد أقصى كحد أقصى شهريا، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق.

وخفض البنك التجاري الدولي حدود الشراء والسحب النقدي من خارج مصر باستخدام بطاقات "كريدت كارد" مع اعتماد الحدود المتاحة للعملاء حسب القطاع وليس أنواع البطاقات.