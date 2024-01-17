شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.48 %، ما يعادل 36.57 نقطة، ليصل عند مستوى 7558.34 نقطة. الأسهم الأوروبية من ناحية أخرى، اختتمت الأسهم الأوروبية جلسة التداول اليوم الثلاثاء، على انخفاض متأثرة بكبح المستثمرين توقعاتهم بشأن خفض مبكر لأسعار الفائدة في أعقاب التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي.

في حين تراجع سهم دار الأزياء الألمانية (هوجو بوس) بعدما جاءت أرباح التشغيل مخالفة للتوقعات في الربع الرابع.