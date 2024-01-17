شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.73% ليتداول عند 1.2622 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.02%، إلى 1.1613 يورو. سعر الدولار وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 52.5 كوبيك ليصل إلى 88.12 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 30 كوبيك ليصل إلى 95.7 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.