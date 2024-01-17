شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل آمال خفض الفائدة يُغلق أسهم أوروبا على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الأسهم الأوروبية جلسة التداول اليوم الثلاثاء، على انخفاض، متأثرة بكبح المستثمرين توقعاتهم بشأن خفض مبكر لأسعار الفائدة، في أعقاب التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.3% بعد تراجع 0.8% خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر. عوائد السندات الحكومية وسجلت عوائد السندات الحكومية في جميع أنحاء القارة الأوروبية أداءً متقلبًا في ظل إبقاء صنّاع السياسة في البنك المركزي الأوروبي حالة عدم اليقين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

ويرى متعاملون أن هناك فرصة تقارب 24% لإقرار أول خفض لسعر الفائدة في مارس، بانخفاض عن أكثر من 30% في الأسبوع الماضي.

أسهم العقارات وانخفضت أسهم العقارات الحساسة لأسعار الفائدة 1.1%، في حين خسرت أسهم المرافق التي غالبًا ما تكون بديلًا للسندات 1.2%.

ومددت أسهم البنوك خسائرها للجلسة الثانية على التوالي بانخفاض 1.1%.

وقفز سهم شركة ليندت السويسرية 6.6%، بعدما أعلنت شركة صناعة الشيكولاتة أن نمو مبيعاتها في 2023 فاق توقعات السوق، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار المنتجات.