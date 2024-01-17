شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الوقود الروسي في أعلى مستوياتها منذ 9 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت صادرات الوقود الروسي ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 9 شهور، على أساس متوسط الصادرات خلال 4 أسابيع مدفوعة بتحسن صادرات كل المنتجات تامة الصنع، لتصل الصادرات إلى أعلى من المستهدف للربع الأول من العام الحاليّ.

وبحسب بيانات شركة التحليلات الاقتصادية فورتيكسا ليمتد، وصل متوسط صادرات الوقود الروسي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية يوم 14 يناير الماضي إلى 2.77 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 53 ألف برميل يوميًا أي بنسبة 2% تقريبًا، عن البيانات المعدلة للأسبوع السابق.

في الوقت نفسه زادت الصادرات الأسبوعية الأشد تقلبًا بنسبة 15% أسبوعيا إلى 3.22 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحاليّ. تعهد بخفض الصادرات وتعهدت روسيا بخفض صادراتها من المنتجات النفطية بمقدار 200 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمستوى الصادرات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، الذي كان 2.28 مليون برميل يوميًا.

في الوقت نفسه يزيد متوسط الصادرات اليومية خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 685 ألف برميل يوميًا عن متوسط الصادرات المستهدف في الربع الأول من العام الحالي.

زيادة متوسط الصادرات في الوقت نفسه زاد متوسط الصادرات خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا عن المستهدف للربع الأول من العام.

وزادت صادرات الديزل (السولار) والبنزين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11% عن الأسبوع السابق إلى 1.38 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس الماضي.

كما ارتفعت الصادرات المتجهة إلى خارج الاتحاد الأوروبي وبخاصة تركيا، خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ بدء نشر هذه البيانات في 2022.

في المقابل تراجعت الصادرات إلى الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية.