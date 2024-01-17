شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو.. تراجع الدولار وارتفاع اليورو مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 22.25 كوبيك ليصل إلى 87.63 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 13.75 كوبيك ليصل إلى 95.78 روبل، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

واستقر سعر صرف اليوان دون تغيير عند 12.12 روبل.