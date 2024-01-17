شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات لإعفاء البضائع من «الرسوم الجمركية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية، بهدف تحديث الاشتراطات المتعلقة بالإعفاء ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.

وحددت الهيئة عددًا من الشروط، منها إعفاء البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها من الرسوم الجمركية، بشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، وتقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند إعادة الاستيراد.

دلالة منشأ

وتتضمن الشروط أن تحمل البضائع المعادة دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج، وأن تكون البضاعة بنفس حالتها عند التصدير.

وتعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة والتي ثبت أنه سبق أن تم إعادة تصديرها، بشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، وأن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها.



استيراد البضائع الأجنبية