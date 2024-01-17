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شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «كافد» و«سكاي» لتنفيذ مشروع في مجال المدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" شراكتهما لتنفيذ مشروع جديد في مجال المدن الذكية، الذي من شأنه المساهمة في إحداث تحول نوعي في الحياة الحضرية في "كافد" ليكون نموذجًا لمشاريع المدن الذكية الأخرى في جميع أنحاء المملكة.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، وعبد العزيز المعمر، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي".
وتتضمن هذه الحلول تنفيذ منصة إدارة حركة المرور الذكية (STM)؛ لتسهيل مراقبة التدفق المروري باتباع نهج يعتمد على البيانات، إذ توفر هذه المنصة وصولاً سهلاً إلى بيانات لحظية وتنبؤية حول حركة المرور، فضلاً عن أنها ستكون بمثابة قاعدة الأساس لنظام تحليل بيانات ذكي.
وقال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي "كافد": "في خضم التوجه العالمي المتنامي نحو حلول التنقل الذكي.
وأشار إلى أن المخطط لمشروع المدينة الذكية يُمثل حجر الأساس لتحقيق تطلعاتنا في بناء مدينة الـ 10 دقائق، التي تتميز بسهولة التنقل والأمان والاستدامة على نحو غير مسبوق، وهو ما يفسر إقبال مئات الآلاف من سكّان المناطق الحضرية على اختيار "كافد" كوجهتهم المفضلة للعيش والعمل
والترفيه"
وقال عبدالعزيز المعمر إن الشراكة تسهم في التسريع من وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.
وأضاف: "نحن متحمسون للغاية لتوحيد جهودنا مع "كافد"، والتي تعد أحد أكثر المشاريع الطموحة في المملكة، والتي تُعد محركاً هاماً لجهود النمو والتنوع الاقتصادي".
ويمثل هذا المشروع خطوة جوهرية في رحلتنا لإثراء منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف صندوق الاستثمارات العامة في قطاع التقنية ضمن إطار رؤية المملكة 2030".
ويُعد هذا المشروع جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للمدينة الذكية لكافد، التي تسعى إلى دمج البنى التحتية الرئيسية وإدارتها بذكاء، فضلاً عن تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة.
وتهدف الاستراتيجية كذلك إلى الارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات عالمية؛ من خلال توفير وصول رقمي سهل إلى مجموعة متزايدة من خدمات "كافد"، يشمل ذلك تقديم منتجات مخصصة من خلال جمع وتحليل البيانات للمساهمة في مزيد من التحسينات التشغيلية.
ومن الجدير بالذكر أن "كافد" يحتل موقعًا مميزًا في قلب مدينة الرياض كونه مركز الأعمال الرئيسي في المدينة الذي يقدم مزيجًا مثاليًا لمرافق الأعمال والترفيه وأسلوب الحياة العصرية، ويتميز ببنية تحتية حائزة على العديد من الجوائز، ومجتمعات نابضة بالحياة، وحلول ذكية مستدامة.
وبفضل ما يضمه المركز من مكاتب حديثة، ومرافق عالمية المستوى، ومساكن فاخرة تمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، يقود كافد التحول الاقتصادي في المملكة بينما يُعيد تعريف الحياة الحضرية التي نعرفها.
وتلتزم الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" بممارسة دورها النشط في تشكيل العصر القادم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحًا في عصرنا الحالي سعيًا إلى مستقبل أكثر استدامة.
وتعمل الشركة على الاستفادة من القدرات الداخلية والاستثمارات المتنوعة؛ لتعظيم دورها كمحفز لمنظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى رفع المكانة التنافسية للمملكة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، وعبد العزيز المعمر، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي".
حلول ذكيةمن المقرر أن تتعاون كلتا الشركتان، المملوكتان بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لإطلاق حلول ذكية تساهم في تسهيل حركة المرور، وتطوير العمليات التشغيلية للتنقل؛ بهدف تحويل كافد إلى نموذج يُحتذى به في مشاريع المدن الذكية الأخرى في المملكة العربية السعودية.
وتتضمن هذه الحلول تنفيذ منصة إدارة حركة المرور الذكية (STM)؛ لتسهيل مراقبة التدفق المروري باتباع نهج يعتمد على البيانات، إذ توفر هذه المنصة وصولاً سهلاً إلى بيانات لحظية وتنبؤية حول حركة المرور، فضلاً عن أنها ستكون بمثابة قاعدة الأساس لنظام تحليل بيانات ذكي.
دمج منصة التنقلوفي الوقت ذاته، يشمل مشروع المدينة الذكية دمج منصة التنقل كخدمة (MaaS)، التي تستخدم أنماط تنقل المستخدمين للتنبؤ بخطط تطوير مستقبلية يُمكن الاستفادة منها في تحسين تجربة المستخدم النهائي؛ وذلك من خلال التعاون مع أبرز مقدمي خدمات النقل العام والخاص، إضافة إلى التكامل السلس مع الحلول الرقمية الأخرى في "كافد" بما يعود بالنفع على كل من الزوار والمقيمين والمستأجرين على حدٍ سواء.
وقال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي "كافد": "في خضم التوجه العالمي المتنامي نحو حلول التنقل الذكي.
وأشار إلى أن المخطط لمشروع المدينة الذكية يُمثل حجر الأساس لتحقيق تطلعاتنا في بناء مدينة الـ 10 دقائق، التي تتميز بسهولة التنقل والأمان والاستدامة على نحو غير مسبوق، وهو ما يفسر إقبال مئات الآلاف من سكّان المناطق الحضرية على اختيار "كافد" كوجهتهم المفضلة للعيش والعمل
والترفيه"
بناء 200 مدينة ذكيةوأضاف أن هذا التعاون المهم مع شركة "سكاي" يتماشى مع تحقيق طموحات المملكة في بناء 200 مدينة ذكية، وإطلاق العنان للابتكار والفرص القيّمة على المدى الطويل.
وقال عبدالعزيز المعمر إن الشراكة تسهم في التسريع من وتيرة تبني حلول الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.
وأضاف: "نحن متحمسون للغاية لتوحيد جهودنا مع "كافد"، والتي تعد أحد أكثر المشاريع الطموحة في المملكة، والتي تُعد محركاً هاماً لجهود النمو والتنوع الاقتصادي".
تحسين جودة الحياةوتابع: "من خلال خبراتنا، سنساهم في تمكين المركز بحلول الذكاء الاصطناعي التي تركز على خدمة مجتمع "كافد" بما يساهم في تحقيق تحسينات هائلة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، وتحسين جودة الحياة بشكل عام".
ويمثل هذا المشروع خطوة جوهرية في رحلتنا لإثراء منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وتحقيق أهداف صندوق الاستثمارات العامة في قطاع التقنية ضمن إطار رؤية المملكة 2030".
ويُعد هذا المشروع جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للمدينة الذكية لكافد، التي تسعى إلى دمج البنى التحتية الرئيسية وإدارتها بذكاء، فضلاً عن تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة.
وتهدف الاستراتيجية كذلك إلى الارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات عالمية؛ من خلال توفير وصول رقمي سهل إلى مجموعة متزايدة من خدمات "كافد"، يشمل ذلك تقديم منتجات مخصصة من خلال جمع وتحليل البيانات للمساهمة في مزيد من التحسينات التشغيلية.
ومن الجدير بالذكر أن "كافد" يحتل موقعًا مميزًا في قلب مدينة الرياض كونه مركز الأعمال الرئيسي في المدينة الذي يقدم مزيجًا مثاليًا لمرافق الأعمال والترفيه وأسلوب الحياة العصرية، ويتميز ببنية تحتية حائزة على العديد من الجوائز، ومجتمعات نابضة بالحياة، وحلول ذكية مستدامة.
وبفضل ما يضمه المركز من مكاتب حديثة، ومرافق عالمية المستوى، ومساكن فاخرة تمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، يقود كافد التحول الاقتصادي في المملكة بينما يُعيد تعريف الحياة الحضرية التي نعرفها.
وتلتزم الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" بممارسة دورها النشط في تشكيل العصر القادم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحًا في عصرنا الحالي سعيًا إلى مستقبل أكثر استدامة.
وتعمل الشركة على الاستفادة من القدرات الداخلية والاستثمارات المتنوعة؛ لتعظيم دورها كمحفز لمنظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى رفع المكانة التنافسية للمملكة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.